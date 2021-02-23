الشيخ عبدالمعز: الأنبياء والعلماء والشهداء سيشفعون لنا يوم القيامة

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إنه سيشفع لنا يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء والعلماء والشهداء، مشيرا إلى أن العلماء لهم شفاعة «يأتي العالم ليدخل الجنة فيقال للعالم قف حتي تشفع للناس بما أحسنت أدبهم وتربيتهم»، بمعني أن «العالم كان يبث ويعلم الناس على الأخلاق ومكارم الأخلاق وهدي رسول الله، فاللي هتقول إنه معاك هتاخده معاك في الجنة».

الشافعي يقول «أحب الصالحين ولست منهم»

وأضاف «عبد المعز» في برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، أن الشافعي يقول «أحب الصالحين ولست منهم ولعلي أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضعة»، فرد أحمد بن حنبل على الشافعي بقوله «تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من تجارته المعاصي وقاك الله من سوء البضاعة».

من أعلى المقامات عندنا مقام الحب

وتابع، أنه من أعلى المقامات عندنا مقام الحب، «لما واحد من الصحابة راح للنبي صلّ الله عليه وسلم ومتألم وزعلان، فلما النبي سأله مالك؟ قال له: إن كل ما افتكر القيامة والآخرة أزعل اوي، فقال له الرسول: وايه اللي يزعلك في كده، فرد عليه إننا في الدنيا كده بنشوفك في أي وقت وبنشوفك في المسجد، ومش عارفين في الآخرة لما تروح في مكانة كبيرة مش هاعرف أشوفك تاني، فبشره النبي صلّ الله عليه وسلم بأن المرء مع من أحب».