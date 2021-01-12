رمضان عبدالمعز: تمسكوا بسنن الرسول «احنا من غيرها ولا حاجة»

أوصى الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، بضرورة عدم التفريط في سنن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، مؤكدا أن الشيطان يحاول دائما، أن يثني المسلم ويبعده عن إداء سنن الرسول، حتى لا ينعم بأفضالها، قائلا: «الناس اللي بتفرط في أداء السنن بقولهم أوصيكم بسنة الله خيرا، قضية، أنك هتعملها لما تفضي، مش هتفضى والشيطان مش هيفضيك وهيشغلك بأي حاجة، ويدوبك تصلي فرض ربنا، تلاقي تليفونك عمال يرن ويودي يجيب لاء، لما تخلص السنن ابقى رد»، منبها أن تلك السنن نجاه لك يوم القيامة، «وأحنا من غيرها ولا حاجة».

يجب قطع كل شواغلك الدنيوية حين تبدأ في صلوات الفروض والسنن

وأضاف «عبدالمعز»، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة «dmc»، يجب عليك كمسلم أن تقطع كل شواغله الدنيوية، حين يدخل بين يدي الله، حتي يصلي فرض الله وسنة نبيه محمد، «الدنيا مش هتطير»، لافتا أن هذه السنة لن تأخذ من وقته دقيقيتين، لكن سينال بها الدرجات العلى.

يوم القيامة صلاتك للسنن هتحاسبلك على ما فاتك من صلوات الفرائض

وتابع الداعية الإسلامي: «من رحمة ربنا علينا، لما بنيجي يوم القيامة وفلان عليه 1000 صلاة ضهر مثلا، فجيه يتقيم طلعله 900، ومتبقيله 100 وعايز ينجح» حتى لا يحاسب عليها، فهنا تتدخل الرحمة الألهية، ويسأل الله ويامر الملائكة هل لهذا العبد من نافلة، أي يصلي السنن، فلو كان يصليها يأخذوا منها ليعوضوا الفرائض، ولكن لو لم يكن يصليها، «ساعتها يبقى ضايع»، مشددا أننا «ولا جاجة من غير سنة سيدنا النبي».

وواصل، فالمولى سبحانه وتعالى قال في القرآن، « فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.»، فحين تجد ناس في فتن وعذاب أليم، يجب أن تعلم أن هؤلاء الناس «في حاجة بعلاقتها بهدي سيدنا النبي»، مطالبا أن نتمسك بهدي رسول الله في كل الأمور وسننه «بيأكل أزاي، بيشرب أزاي، بيعامل أهل بيته أزاي».

لو مش عارف أسال أمام المسجد اللي جمبك

وأكمل، إذا تاهت عنك هذه السنن، ولا تعرفها فهنك أمام المسجد المجاور لك أساله وأطلب منه أن يعلمك يوميا سنة من سنن الرسول في الأمور المختلفة، وكان يحرص عليها في حياته، حتى في ابسط الأشياء، «لما كان بيخلص أكل بيقول ايه، ولما كان بيخلص وضوء بيقول أيه».