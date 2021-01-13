رمضان عبدالمعز يقدم روشتة تفريج الهموم وصلاح الأحوال: الاستغفار

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، إن من يريد الحصول على صلاح الأحوال وراحة البال والهدوء والسكينة، وأن تنتعش أموره الاقتصادية عليه أن يهتم بتغيير نفسه أولا، مستشهدا بالآية القرآنية التي تقول: «أوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، مضيفا: «متقولش الزمن بقى.. متقولش الزمن بيعمل ده.. علشان كدة محتاجين الفترة اللي جاية دي نشتغل على نفسنا، وأن نتقي الله في الأمانات الموجودة لدينا».

أهمية الاستغفار

وأضاف «عبدالمعز» في برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الأربعاء، أن هناك أهمية كبيرة للتوبة والاستغفار، لأن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل همّ فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، متابعا: «ليه، لأن ربنا علمنا كدة في القرآن (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا).. الخير كله في الاستغفار والتوبة والمهم أن نستغيث برحمة الله سبحانه وتعالى».

يجب أن نزكي أنفسنا

وتابع الداعية الإسلامي: «لازم نزكي أنفسنا، ونتحلى بالفضائل، ونتخلى عن الرزائل وهذا مهم جدا، والرسول عندما فتح مكة مكث بها 20 يوما، وبعدها ذهب إلى غزوة حنين، وبعدها أراد إرساء قواعد الحكم، وكان مشغولا بترتيب الأوضاع بين الطائف ومكة، فجاء له العباس بن عبدالمطلب، وطلب منه أن يحصل على حكم الطائف، فرد عليه النبي وقال: (يا عباس يا عم النبي نفس تحييها خير لك من إمارة لا تحصيها)».

وتناول «عبدالمعز» في هذه الحلقة أيضا مسألة الأمانات وتأديتها إلى أهلها، موضحا أن الإنسان يجب أن يؤدي الأمانة إلى أهلها حتى لو كانت هذه الأمانة كلمة، والمؤمنين أبرار وأوفياء، ويؤدون الأمانات ويلتزمون بالكلمة التي قالوها، وكلمتهم في حد ذاتها عقد، ولا يخون عهد الله، ولكنه يحافظ على الأمانة.