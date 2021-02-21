حظك اليوم الأحد 21-2-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يتصف أصحاب برج القوس بالكرم والانطلاق، الحماس، الحيوية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وقد يسبب لك إرباكا وعليك اليوم أن تقاوم التشوش وانتبه لحقوقك واصبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

قد تمر علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك بفترة دقيقة ويجب أن تتصرف بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.