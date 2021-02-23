ندم علي عمله بالفن.. 5 تصريحات صادمة لـ«يوسف شعبان» قبل إصابته بكورونا

أصيب الفنان القدير يوسف شعبان بفيروس كورونا عقب عودته من لبنان، حيث كان يُصور دوره في مسلسل «عش الدبابير»، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

ونُقل شعبان إلي أحد مستشفيات القاهرة وأودع داخل غرفة العناية المركزة نظرًا لسوء حالته، إذ يعاني من ضيق بالغ في التنفس نظراً لكبر عمره.

وتنشر«الوطن» 5 تصريحات صادمة للفنان يوسف شعبان قد أدلي بها في حوار سابق معنا.

تصريحات صادمة

- نادم علي امتهاني لمهنة الفن وتركي لدراسة الحقوق في السنة الثالثة رغم نجاحي فيها.

- أطالب الممثلين الجدد بالبحث عن مهنة أخري يُقدرون فيها بدلاً من التمثيل.

- مندهش من تلقيب محمد رمضان بـ «فتي مصر الأول»، وأتساءل: علي أي أساس وصل لهذه المرحلة؟ ما يحدث معه يؤكد أن الوضع العام مرتبك وغير سليم.

- أري أن تجارب «مسرح مصر» و«تياترو مصر» تهريج وعبث، وأقول للعاملين فيها: روحوا اقعدوا علي قهوة الفيشاوي لأنكم معندكوش دم، وأنتم لستم فنانين وما تقدمونه لا يمت للمسرح بصلة.

- أجريت جراحة قسطرة وتركيب دعامات في القلب بتكلفة 90 ألف جنيه، ولم تتدخل النقابة في تكلفتها من قريب أو بعيد، ولكنها من الممكن أن تشتري دواء بقيمة 20 أو 50 جنيه علي الأكثر.

تفاصيل الحالة الصحية

وكشفت إيمان يوسف شعبان، ابنة الفنان القدير، تطورات الحالة الصحية لوالدها، مؤكدة أنه محتجز حاليا داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، وذلك بعد ثبوت إصابته بفيروس «كورونا» وانعكاسه بالسلب علي عملية التنفس التي تأثرت بشكل كبير.