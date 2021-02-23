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ابنة يوسف شعبان عن إصابته بكورونا: لديه صعوبة في التنفس والآن بالعناية المركزة

إيمان: يتلقي العناية الطبية اللازمة في المستشفى وحالته ستتحسن قريبا

كتب:

عبدالله مجدي
08:54 م | الثلاثاء 23 فبراير 2021
الفنان يوسف شعبان

الفنان يوسف شعبان

أُصيب الفنان الكبير يوسف شعبان، بفيروس كورونا المستجد، وجرى نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى الهرم، بعد ثبوت إصابته بـ«كوفيد- 19»، ليتلقى العلاج هناك.

ابنة يوسف شعبان: يعاني من صعوبة في التنفس والآن في العناية المركزة

إيمان يوسف شعبان، ابنه الفنان يوسف شعبان، تروي أن والدها الآن في العناية المركزة، ويعاني من الصعوبة في التنفس، حيث تسبب كبر السن في ازدياد حالته سوءً، ويعمل الأطباء في المستشفى على وضع البروتوكول العلاجي الخاص به، والمناسب لحالته الصحية.

إيمان: كان عائدا من لبنان ولم تظهر عليه أعراض الإصابة

وأضافت إيمان لـ«الوطن»، أن والدها لم تظهر عليه أي أعراض للإصابة، مشيرة إلى كان عائدا من لبنان، حيث كان يصور بعد المشاهد لمسلسله الرمضاني، موضحة أنه بعد العودة بيومين، بدأ يشعر بالتعب وتظهر عليه الأعراض ليشخص الأطباء حالته إصابة بكورونا.

وأكدت ابنة الفنان يوسف شعبان، أن الأطباء أوضحوا أن حالته الصحية، ستتحسن مع البروتوكول الطبي، فلا توجد لديه أي صعوبات في الاستجابة للعلاج، مشيرة إلى أنه يتلقى العناية الطبية اللازمة.

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