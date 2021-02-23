وزيرة الصحة: رسوم «غير مبالغ فيها» للقادرين للحصول على لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن عدد شحنات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» التي وصلت مصر تُعد 4 شُحنات، حيث إن هناك 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني هدية من الحكومة الصينية والشعب الصيني للحكومة المصرية، نتيجة العلاقات القوية جدًا بين البلدين والتي زادت قوتها خلال فترة الجائحة، كما أنه سيتم وضع رسوم للقادرين من أجل تلقي اللقاح.

وأضافت «زايد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «ON»، أنه سيكون هناك شحنات أخرى تباعًا من التحالف الدولي «جافي»، وسيتم إتاحة التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان ابتداء من يوم الأحد، «الموقع الكتروني والتسجيل إلكتروني، السيستم فيه معطيات تم وضعها مسبقًا».

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن السيستم سيرتب أولويات المواطنين حسب السن والأمراض المزمنة، وخطورة المرض، حيث إن السيستم هو من يقوم بترتيب أولويات من قام بالتسجيل، وسيقوم بإرسال رسائل نصية لهم، «فيه شخص ممكن يسجل يوم الأحد تجيله رسالة أنه هياخد اللقاح بعد شهر، وفيه ناس ممكن تسجل يوم الأحد تيجي رسالة أنه يأخذ اللقاح بعد أسبوعين».

وأوضحت زايد أن هذا الأمر مرتبط بأولويات المواطنين وحسب حالتهم، «السيستم مفيش فيه تدخل بشري، لأنه سوفت وير معين معمول بشكل قوي جدًا، الحقيقة كمان أن السيستم مربوط بنظام تكافل وكرامة عشان نبقى عارفين الشخص القادر من غير القادر، فالغير القادر سيتم إعفاؤه بنسبة 100% من سعر اللقاح، بينما القادر سيكون هناك رسوم ليست مبالغة فيها ولن تعيقهم عن تلقي اللقاح».