عاجل.. وضع يوسف شعبان على «التنفس الصناعي» بعد تدهور حالته

كشفت إيمان يوسف شعبان، ابنة الفنان يوسف شعبان، أن الفريق الطبي المتابع لحالة والدها، قرر وضعه على جهاز التنفس الصناعي بعد تدهور حالته، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت إيمان لـ«الوطن»، إن والدها نُقل إلى أحد مستشفيات القاهرة يوم الأحد الماضي، حيث أودع غرفة العناية المركزة منذ ذلك الحين، مضيفة أن حالته الصحية تدهورت، اليوم الثلاثاء، وعلى أثر ذلك قرر الأطباء وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وأوضحت أن والدها واعٍ، ومتابع لكل ما يحدث حوله، ولكنه غير قادر علي الحديث مع أي شخص، حيث أعربت عن أمنيتها في تجاوزه لهذه الأزمة الصحية بسلام.