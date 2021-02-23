محمد عادل إمام يكشف عن لوك مسلسله الرمضاني «النمر»

كشف الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بانستجرام عن اللوك الجديد الذي يظهر به من خلال مسلسله الرمضاني «النمر» وظهر إمام خلال الصورة بشعر خفيف من الجناب وشارب.

وعلق قائلا «أول صورة من مسلسل النمر رمضان 2021 إن شاء الله»

وأعلن «إمام» يناير الماضي انطلاق تصوير المسلسل عبر انستجرام ونشر «إمام» البوستر الدعائي للمسلسل وهو عبارة عن إعلان للبحث عن مجرم رصد له جائزة مالية كبيرة لمن يعثر عليه، وظهر إمام خلال بوستر الإعلان ملثم، ومكتوب داخل الإعلان «مطلوب حيًا أو ميتا، مكافأة مليون جنيه لأي مواطن يرشد عن النمر، مليون جنيه مصري، تنبيه المجرم شديد الخطورة» وعلق إمام على البوستر، قائلا: توكلنا على الله «النمر» رمضان 2021 إن شاء الله.

مسلسل «النمر» يستعد من خلاله الفنان محمد عادل إمام للمنافسه في السباق الرمضاني المقبل ويشاركه في المسلسل هنا الزاهد، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، ومحمد رياض، وآخرين، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ومن إنتاج شركة سينرجي.

يذكر أن المسلسل كان من المقرر له اسم «الملك» ولكن تم تغيره قبل التصوير بسبب تشابه الاسم مع أعمال أخرى.

وأعلن محمد عادل إمام، ذلك فور تعاقده على هذا العمل، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» «كنت ناوي ماعملش مسلسلات لفترة قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي هوجان.. لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل فاجأوني.. «النمر رمضان 2021» إن شاء الله.. إنتاج تامر مرسي وإشراف عام حسام شوقي».