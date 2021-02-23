وزيرة الصحة: نتوقع بدء تلقيح أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن أول مارس

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم فتح باب تسجيل تلقي الرغبات للحصول على لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» يوم الأحد المقبل لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، متوقعة بدء تلقيح المرضى في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.

وأضافت «زايد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، أن وزارة الصحة لديها قاعدة بيانات لمرضى غسيل الكلوي ومرضى الأورام، «هنساعد كبار السن إنهم يسجلوا بنفسهم،أو احنا نسجلهم لكن بحضورهم»، موضحة أن اللقاح اختياري وليس إجباريا.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه يجب أن تحصل الوزارة على موافقة مستنيرة من الشخص الذي سيخضع للقاح، «لازم يبقى موافق ويمضي على موافقة، لأن ده لقاح طوارئ، يعني واخد موافقة اسمها موافقة طوارئ، كل واحد ياخد اللقاح هيمضي على إنه موافق إنه ياخده».