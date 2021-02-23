آخرهم يوسف شعبان.. إصابة 6 مشاهير بكورونا خلال 72 ساعة

خلال الـ 72 ساعة الماضية تزايدت أعداد الإصابات بكورونا بين المشاهير بشكل كبير حيث أعلن عدد من الفنانين إصابتهم بفيروس كورونا كان آخرهم الفنان يوسف شعبان الذي أعلن إصابته منذ ساعات قليلة بفيروس كورونا وأن حالته متدهورة وتم نقله إلى المستشفي فورًا.

وكان قد سبقه الفنان أحمد مكى الذي تم الإعلان منذ يومين عن إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلي وأن حالته مستقرة حتى الآن.

نجلاء بدر

وهناك أيضا الفنانة نجلاء بدر التى أعلنت هى الأخرى منذ يومين عبر صفحتها على الفيس بوك إصابتها بفيروس كورونا وأنها تعانى من أعراض شديدة حيث تعانى من ضيق تنفس ونهجان.

إيناس عزالدين

وتنضم إليهم أيضا الفنانة إيناس عز الدين التى أعلنت أنها شعرت بأعراض كورونا، فأجرت مسحة ولكنها ثبتت سلبيتها وبسبب شدة التعب أجرت تحليل دم وكشف إصابتها بفيروس كورونا.

أمجد أبوالعلا

وهناك أيضا المخرج أمجد أبو العلا مخرج فيلم «ستموت فى العشرين» الذي أعلن اليوم إصابته بفيروس كورونا.

محمود عبدالسميع

وكذلك الفنان محمود عبد السميع واحد من أشهر مديرى التصوير في السينما المصرية تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا.

يذكر أن الفنان يوسف شعبان انتهى مؤخرا من تصوير مشاهده فى مسلسل «عش الدبابير» الذي يشارك فى بطولته مع مصطفي شعبان وعمرو سعد ورانيا يوسف وياسمين رئيس وعمرو عبد الجليل ودلال عبد العزيز ومحمد عبد العظيم ووليد فواز وهو سيناريو وحوار عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسي.

أما الفنانة نجلاء بدر فتشارك فى مسلسل «موسي» مع محمد رمضان ومنذر رياحنة وسمية الخشاب وعبير صبرى ورياض الخولي وسيد رجب وصبرى فواز وفريدة سيف النصر وعارفة عبد الرسول وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.