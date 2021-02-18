بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021 في مصر

تبحث السيدات يوميا، عن أسعار بورصة الدواجن، وذلك بعد تذبذب أسعارها في السوق في الآونة الأخيرة بعد ن شهدت انخفاض تبعه ارتفاع منذ يومين في السوق المحلية بمقدار 4 جنيهات، على الرغم من ثبات السعر حسب الغرف التجارية.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» في إطار تقديمها لمختلف الأسعار واستمرار لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسعار بورصة الداوجن بأنواعها، مثل الفراخ البيضاء، البلدي، الأحمر، الساسو، البط، الديوك الرومي وأسعار البيض.

بورصة الدواجن في السوق المحلية

«أسعار الدواجن مستقرة حسب الأسعار المعلنة من المزارع، حيث سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، ما بين 21 و22 جنيهًا للكيلو، وذلك يتغير وفق المنطقة، بينما وصل سعر الدجاج البلدي 37 جنيهًا للكيلو»، وفقا لما كشفه الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» .

أسعار الدواجن في السوق المحلية

أما أسعار الدواجن في السوق المحلية، فقد شهد ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء، حيث سجل سعر الكيلو جرام من الساسو 34 جنيهًا، والأوراك 38 جنيهًا، والبانيه 70 جنيهًا، ووصل سعر الكيلو جرام من الرومى اليوم إلى 50 جنيها فى السوق المحلية، بينما استقر سعر الكيلو جرام من البط عند 45 جنيهًا للكيلو.

سعر كرتونة البيض

وحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وصل سعر كرتونة البيض عند 34.5 جنيهًا في المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا، لافتًا إلى أنّ السعر العادل للدجاجة بالمزرعة 24 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

فيما تراوحت أسعار الكتاكيت، حسب عبدالعزيز، ما بين 3.5 و6.75 جنيه، وذلك وفقا للشركة الموزعة .

تحذير للمزارعين من الإفراط في المضادات الحيوبة

ونصحت شعبة الدواجن المزارعين من أصحاب المزارع من كثرة المضادات الحيوية التي يستخدمها المربين في المزارع قبيل شهر رمضان بكثرة، كونها تتسبب في إصابة من يتناولها بالسرطان .

ولوح عبدالعزيز، إلى أنَّ الهدف من استخدامها هو زيادة الإنتاج والربح، محذرًا من خطورة الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية بالدواجن، وأنها تستخدم لهدفين إما كعلاج أو لتحفيز النمو وزيادة الوزن عند الدواجن.