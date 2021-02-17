بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-2-2021 في مصر

تعتبر اللحوم البيضاء بديلا ممتازا عن اللحوم الحمراء، نظرًا لانخفاض أسعارها وتوافرها في الأسواق المحلية، وقد شهدت بورصة الدواجن استقرارا في الأسعار منذ بداية العام باستثناء منذ عدة أيام عندما ارتفعت الأسعار في السوق المحلية بمقدار 4 جنيهات، على الرغم من ثبات السعر حسب الغرف التجارية.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» في إطار تقديمها لمختلف الأسعار واستمرار لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسعار بورصة الداوجن بأنواعها، مثل الفراخ البيضاء، البلدي، الأحمر، الساسو، البط، الديوك الرومي وأسعار البيض.

بورصة الدواجن في السوق المحلية

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أسعار الدواجن مستقرة حسب الأسعار المعلنة من المزارع، حيث سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، ما بين 21 و22 جنيهًا للكيلو، وذلك يتغير وفق المنطقة، بينما وصل سعر الدجاج البلدي 37 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر كرتونة البيض عند 34.5 جنيهًا في المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا، لافتًا إلى أنّ السعر العادل للدجاجة بالمزرعة 24 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت ما بين 3.5 و6.75 جنيه،حسب الشركة الموزعة

أسعار الدواجن في السوق المحلية

وفي السوق المحلية ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء، فوصل سعر الكيلو جرام من الساسو 34 جنيهًا، والأوراك 38 جنيهًا، والبانيه 70 جنيهًا، ووصل سعر الكيلو جرام من الرومى اليوم إلى 50 جنيها فى السوق المحلية، بينما استقر سعر الكيلو جرام من البط عند 45 جنيهًا للكيلو.

وتشهد أسعار الدواجن استقرارا، بداية من العام الجاري دون تغيير ملحوظ، حيث تشهد الأسعار يوميا نفس الأسعار الذي شهدتها الثروة الداجنة منذ بداية الشهر الماضي، عكس ما كان عليه الوضع في العام الماضي 2020 والذي شهد تذبذبا وتغييرًا كبيرًا في الأسعار منذ بداية العام وتزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره على حركة البيع والشراء.