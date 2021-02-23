3 مشاهد في إعلان عطر عمرو دياب و«اختراع» تامر حسني.. بينهما أوجه تشابه

طرح الهضبة عمرو دياب إعلان عطره الجديد مساء أمس، وأحدث حالة كبيرة من الجدل، وتمكن من تصدر التريند لساعات طويلة، وما زال حديث الناس حتى الآن، مشاهد كثيرة تضمنها إعلان عطر عمرو دياب، لكن كان ملفت للانتباه، المشاهد التي ظهر فيها على يخت، هو والموديل التي معه في وسط البحر، لأنها ستذكرك بمشاهد رأيتها من قبل.

إعلان عمرو دياب وكليب تامر حسني

ولكنك إذا تذكرت وبحثت قليلا، ستجد أنها بالفعل مرت من أمامك، في أحد الأعمال التى قدمها الفنان تامر حسني، وعلى وجهه التحديد في كليبه الغنائي الذي قدمه مع الفنان محمود العسيلي في أغنية «اختراع».

وتضمن الكليب، مشاهد لتامر حسني مع موديل الكليب على يخت فى وسط البحر، وليست هذه الأزمة، لكنك إذا ركزت أكثر، ستجد أنها نفس الحركات بنفس الكادرات.

إعلان عطر عمرو دياب، كان طرح أمس الاثنين، وظهر فيه عمرو وهو يرتدى بدلة سوداء، وتظهر معه ثلاث موديلات، أحدهم المذيعة انجى كيوان، والأخرى ملكة جمال لبنان، وتم تصوير الإعلان فى دبي.

أما عن كليب «اختراع» الذي قدمه تامر حسني، بالمشاركة مع محمود العسيلي، فهو من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وإخراج تامر حسني، وكانت الأغنية من ضمن أغاني ألبوم خليك فولاذي.

على الجانب الآخر، انتهى تامر حسني من تصوير فيلمه الجديد «مش أنا»، الذي يقوم ببطولتة مع حلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدواني، وحجاج عبدالعظيم، وهو من إنتاج شقيقه حسام حسني، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

أما عمرو دياب، فطرح مؤخرا ألبومه الغنائي الجديد «يا أنا يا لا» وحقق نجاح كبير بمجرد طرحه.