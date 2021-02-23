نهال عنبر تكشف تطورات الحالة الصحية ليوسف شعبان.. «ضغطه غير منتظم»

قالت نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الفنان يوسف شعبان، تم نقله إلى مستشفى العجوزة، وهو موضوع «على ماسك أكسجين»، وضغطه غير منتظم.

حالته مستقرة الآن

وأضافت «عنبر»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أنه أصيب بفيروس كوورنا منذ ثلاثة أيام، والأوضاع أصبحت مستقرة حاليا.

متابعة حالته باستمرار

وتابعت عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أنهم يتابعون حالة الفنان الكبير باستمرار.

الجدير بالذكر أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية انتشارا واسعا لفيروس كورونا، حيث أكد المتخصصون أنه ذروة الموجة الثانية لانتشار الفيروس، وأعلنت الحكومة المصرية عدة قرارات لمواجهة الموجة الثانية ومنها فرض غرامة فورية على من لا يرتدون الكمامات في المواصلات العامة، إضافة إلى توقيع غرامة على المحلات والمطاعم والمقاهي التي لا تلتزم بنسب الإشغال المقررة، كما تم تأجيل الدراسة والامتحانات.

وأعلن عدد من المشاهير خلال الفترة الماضية إصابتهم بفيروس كورونا، ومنهم الإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامية دينا عبدالكريم، والفنانة يسرا، وعدد من الوزراء، وغيرهم الكثير من المشاهير.

وعقب الإجراءات التي فرضتها الدولة انخفض منحنى الإصابات اليومية لفيروس كورونا، حيث كان قد وصل إلى حوالي 1400 إصابة يومية، ثم عاد للانخفاض مرة أخرى حتى وصل إلى حوالي 600 إصابة يوميا.

ويرى عدد من الخبراء أن مصر مرت من ذورة الموجة الثانية للفيروس، إلا أن هناك تأكيدات على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خشية العودة لتفشي الفيروس في المجتمع المصري مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا ظهر لأول مرة في أواخر شهر ديسمبر عام 2019، وبعدها انتقل إلى غالبية دول العالم ثم أعلنت منظمة الصحة العالمية الفيروس جائحة عالمية في شهر مارس الماضي.