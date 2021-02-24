محمود التهامي: الإنشاد فن إنساني مش ديني.. وأدخلت عليه موسيقى الروك

انتقد المنشد محمود التهامي، إلصاق كلمة ديني بفن الإنشاد، مؤكدا أنه فن إنساني وليس دينيا كما يتم تسميته من البعض، قائلا: «الإنشاد فن إنساني وليس دينيا، لأن كلمة الإنشاد الديني، للأسف خليته يتقوقع في هذا الإطار فقط»، منبها أنه فن إنساني لكل العصور ولكل الأجيال.

وأوضح «التهامي»، خلال لقائه الثلاثاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه حرص على دمج روح الموسيقى الغربية كـ (الروب والبوب) مع روح كلمة الإنشاد، وهذا ما تسبب أن يغلف الإنشاد بالثقافات الحالية للشعوب، وأن يصل به إلى العالمية، بعد أن تم تصنيف كفن إنساني وليس دينيا.

وأشار إلى أنه يستمع لكل الموسيقى الغربية باختلاف أنواعها، لافتا: «كل ما تتخيليوا أو لا تتخيلوه أنا بسمعه».

وعن تعاونه مع المغنية العالمية أليز، علل أن سبب تعاونه معها هو إيمانه بقضيتها، منبها انه حتى الآن لا يعرف ديانتها، وليسدلديه الرغبة حتى أن يعرف، لأن ذلك شيء يخصها وحدها فقط، مشددا في الوقت ذاته أنه مؤمن بها على المستوى الإنساني، لأنه لمس منها حبها للإنسانية.

وكشف أن معرفته بها بدأت خلال عمله على ألبوم «رسمتك»، وتواصل معه مهندس صوت صديق للمغنية، وأخبره أنها تريد أن تتعاون معه في عمله، «وطالباك بالإسم»، فحرص أولا على أن يسمع ماذا تقدم، وبالفعل أمن بمعتقدها الموسيقي والفني.

ونفى أن يكون لديه رغبه في الإنشاد بلغة اخرى بخلاف اللغة العربية، معلنا أنه متعصب جدا للغته ولجلبابه وزيه الصعيدي، ولهذا لا يفكر أن يخوض تلك التجربة.