ماساكي: الجامعة المصرية اليابانية أصبحت أيقونة التعليم الراقي

أكد السفير نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة، أن التعليم أحد الركائز الكبرى بين اليابان ومصر حيث يمتد من رياض الأطفال للجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تعد أيقونة في مجال التعليم الراقي، لافتًا إلى أنها أصبحت جاهزة للعمل منذ 10 سنوات.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن هذه الجامعة تتعاون مع 13 جامعة يابانية من الدرجة الأولى، مشيرًا إلى أنها تقدم تعليما تطبيقيا موجها نحو البحث العلمي وفقًا للمعايير الدولية، لافتًا إلى أنها تتلقى كل الدعم من الحكومة اليابانية والقطاع الخاص.

ولفت إلى أن قبل جائحة كورونا كانت تستقبل الجامعة 100 أستاذ وباحث يعملوا لتوجيه الطلاب، مشيرًا إلى أنه تم جلب معدات استثنائية ويمكن للطلاب استخدامها بسهولة، موضخا أنها تنمو بشكل كبير وتستقبل طلابا من أفريقيا والشرق الأوسط وتتطور لتصبح مركز للتميز في المنطقة في مجال البحث العلمي والدراسة والتكنولوجيا.