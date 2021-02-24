توقيع عقد تشغيل قزق متطور بشرم الشيخ لخدمة اليخوت والسفن السياحية

وقع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء بحري أشرف عبد المنعم، القائم بتسيير أعمال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، عقد تشغيل قزق متطور بشرم الشيخ بتكلفة 65 مليون جنيه، لصيانة وإصلاح السفن واليخوت بمنطقة خليج العقبة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن هذا القزق يعمل على توفير الوقت خاصة أن السفن كانت تنتقل لمسافة 400 كيلو للوصول لأقرب قزق بالمنطقة لإجراء الصيانة.

وأوضح المحافظ أن القزق يتضمن 2 سقالة بطول 45 مترا، ورصيف بحري بطول 35 متر طولي، وغاطس 5 متر مزود بمساحة خلفية 8 آلاف متر مربع، ومجهز بكامل الخدمات والمرافق والمباني الإدارية والخدمية ورافع ميكانيكي حمولة 200 طن، ويكفي لاستيعاب 400 يخت سنوي.

وأكد المحافظ أن القزق يوفر فرص عمل لأبناء جنوب سيناء، ويفتح المجال أنشطة جديدة بالمنطقة، ويعد المشروع قيمة مضافة لميناء شرم الشيخ والمناطق السياحية بجنوب سيناء، لكونه يوفر متطلبات اليخوت والسفن السياحية من أعمال الصيانة والإصلاح بالمنطقة، مما يعمل على تنشيط وزيادة حركة سياحة اليخوت.

وجرى إنشاء القزق الميكانيكي على مساحة 700 متر، بينهم 90 مترا داخل المياه لإصلاح وصيانة اللنشات واليخوت، ويستوعب 30 لنش، ويعد نقلة نوعية على أرض شرم الشيخ وخليج العقبة بشكل عام، لكونه يخدم السفن السياحية بكافة مدن خليج العقبة، ما سيوفر الوقت ويقلل من نفقة النقل لميناء الطور البحري لإجراء الصيانة لليخوت والسفن.

شهد توقيع العقد المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء جمال عبد الرشيد، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين المصرية بالقاهرة، ولفيف من القيادات التنفيذية بجنوب سيناء.