مستشار الرئيس يكشف تطورات حالة وائل الإبراشي: يعاني من بعض المشكلات

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، حيث ذكر أن الإعلامي وائل الإبراشي يُعد صديق عزيز عليه جدًا، ومُتابع لحالته باستمرار بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مؤكدًا أن حالته الصحية تحسنت كثيرًا جدًا، لكنه ما زال يعاني من بعض المشكلات البسيطة.

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة «التليفزيون المصري»،: «الحالة الحرجة والشديدة التي كان فيها الإبراشي قد تخطاها، أنا بتواصل معاه، وبقول ربنا يكرمه ويشفيه ويقومه بالسلامه ويعود الينا جميعا في برنامجه عشان يشرف مصر، فيه بعض التداعيات البسيطة نتيجة إصابته ربنا يكرمه ويعديها بالسلامة».

وذكر مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه منذ بدء بعض الدول الحديث عن لقاحات لفيروس كورونا المستجد ، تواصلت مصر بشكل مستمر مع الجهات التي تنتج اللقاحات أولا، ثم تواصلت مع المؤسسات العالمية «جافي» وهو التحالف الدولي الذي ينظم اللقاحات ويساعد في توفيرة لدول العالم، خاصة الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط الدخل.

وأوضح تاج الدين، أن كمية اللقاحات التي تُنتج حاليا في العالم أجمع ليست كافية لاحتياج العالم، « فيه بلاد ممكن متقدرش تحصل على اللقاح العام العالي، لكن مصر تعاقدت بالفعل بينها وبين المؤسسات العالمية، أول ما فيه 50 ألف جرعة من اللقاح جاءت مصر تم بدء في تلقيح الفئات ذات الأولوية خاصة في مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات والصدر وهم الأطقم الطبية».

وأشار إلى أنه نظرًا للعلاقات القوية للغاية بين مصر والصين وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني، قامت الصين بإهداء مصر 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم، وسيتم تجريبها ثم بدء تلقيحها للأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، موضحًا أن مصر كانت أول دولة في أفريقيا والدول العربية التي تعترف بجمهورية الصين ، ودخلت على أساسها الصين الأمم المتحدة.