موجة الطقس السيئ تضرب عدة محافظات: أمطار رعدية غزيرة (فيديو)

نشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية على موقع «فيس بوك»، العديد من المشاهد والفيديوهات للأمطار الغزيرة وموجة الطقس السيئ التي ضربت أغلب مناطق ومحافظات الجمهورية، ونشرت صورًا للأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة أم خنان بالحوامدية، وكذلك مدينة العياط الجيزة ليلة أمس.

كما نشرت الصفحة مقاطع للأمطار الغزيرة بمساكن الشروق خلف النادي الأهلي، وأخرى للأمطار الغزيرة بشارع جمال عبد الناصر جسر السويس.

ونشرت الهيئة العامة أيضًا مقاطع للأمطار الغزيرة التي صاحبها برق ورعد من منطقة أرض الجولف بمدينة نصر، والأمطار الغزيرة بحلوان، والأمطار الخفيفة بمدينة بدر.

كما نشرت الهيئة مقاطع للأمطار الغزيرة والبرق والرعد بالحي الثامن بمدينة نصر، والأمطار بمدينة السلام بالقاهرة.

تفاصيل طقس يوم الأربعاء

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانات سابقة عن تحسن تدريجي في الأحوال الجوية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من الأربعاء 24 فبراير 2021، حيث توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، بينما تسقط الأمطار المتوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورأس سدر والطور على فترات متقطعة، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الزعفرانة ورأس عارب والغردقة والقصير على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.