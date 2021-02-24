انتظام حركة المرور في محافظات الوجه البحري والقبلي والطرق المؤدية

قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية في راديو 9090، إنّ معظم المحاور تشهد هدوءا نسبيا، حيث انتظمت حركة المرور صباحا في محافظات الوجه القبلي والبحري والطرق المؤدية إليهما.

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد يونس عبر راديو 9090، أنّ بعض الطرق أُغلقت صباح اليوم بسبب وجود شبورة مائية تسببت في إعاقة الرؤية على الطرق، موضحا أنّ الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات، بينها دار السلام والبساتين والخصوص.

ولفت صابر إلى أنّ الحركة المرورية بمحافظة القاهرة تعمل بشكل جيد، عدا بعض المناطق التي تنحصر فيها الكثافات المرورية، ومنها محور الأوتوستراد عند مناطق حلوان، ويفضل سلوك كورنيش المعادي، حيث محور 26 يوليو يعمل بشكل جيد، كما يوجد ازدحام عند مطلع كوبري السيدة عائشة وأعلى كوبري الحدائق، ناصحا بسلوك شارع مصر والسودان في كوبري القبة.

وأكد ارتفاع الكثافة المرورية عند نفق أحمد بدوي للقادمين من الترعة البولاقية حتى كوبري أكتوبر، ونصح باستبدال ذلك بشارع شبرا، موضحا أنّ الكباري التي تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة سواء الجلاء أو الساحل أو الجامعة، تعمل بشكل طبيعي، كما أنّ إدارة مرور الجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظي لمنع أي تكدسات.