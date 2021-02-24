للمهندسين.. 3 طرق للحصول على وظيفة من نقابتهم

أتاحت نقابة المهندسين 3 طرق للتواصل مع الباحثين عن عمل من المهندسين، مع الشركات الراغبة في الإعلان عن وظائف لديها من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، عبر النقابة.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» استمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها لجمهورها على مدار الساعة، طرق تواصل المهندسين مع نقابتهم للحصول على وظيفة شاغرة، إضافة إلى أصحاب الشركات الذين يبحثون عن مهندسين للعمل في السطور التالية..

تسجيل بيانات المهندس في النقابة

يمكنك متابعة الموقع الرسمي لنقابة المهندسين، حيث تُعرض إعلانات الوظائف الشاغرة والمتاحة للمهندسين بتخصصاتها المختلفة، ويتم هذا بعد تسجيل البيانات الشخصية للمتقدم.

ويتم تسجيل بيانات المهندس الباحث عن وظيفة، عن طريق الاتصال على تليفون الإدارة رقم 0227738004 واختيار الرقم الداخلي للنقابة 501، ثم يسجل المهندس بياناته بداية من الاسم ورقم العضوية، والخبرات السابقة، وغيرها من البيانات التي تري الإدارة أنّها ضرورية، على صفحة إدارة التوظيف بالنقابة العامة للمهندسين، ويتم بعدها التواصل حال الإعلان عن وظائف شاغرة.

​الإعلان عن وظائف شاغرة للمهندسين بالشركات عبر النقابة

ويمكن للشركات التي تبحث عن مهندسين للعمل، التواصل مع النقابة عبر الإدارة، من خلال إرسال خطاب موجه للأمين العام للنقابة، شرط أن يكون مختوما بختم الشركة أو المؤسسة، إضافة إلى الإعلان، على أن يتوافر فيه الآتي..

- عدد المهندسين المطلوبين للعمل، وذكر التخصصات بالتفصيل.

- طريقة التواصل مع المؤسسة مثل أرقام هاتف للشركة، البريد الإلكتروني، موقع الشركة عبر شبكة الإنترنت.

- يرفق بالإعلان صورة طبق الأصل من السجل التجاري والبطاقة الضريبية للشركة.

- دفع الرسوم المقررة في الإدارة المالية.

ترشيح المهندسين للوظائف

تنشر نقابة المهندسين الوظائف المتاحة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت برقم كودي، ويرسل المهندس السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني، recruitment@eea.org.eg.

ترسل إدارة التوظيف الهندسي بالنقابة العامة للمهندسين، بريدا إلكترونيا للمؤسسات التي تحتاج للمهندسين، ومتابعة الموقف بعد ذلك.