مصدر بـ«صحة دمياط» يعلن إجمالي عدد إصابات «كورونا»

أكد مصدر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة دمياط، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا «كوفيد-19»، منذ بدء الجائحة بلغ 2005 إصابات، بينها 180 حالة وفاة، وبلغت إصابات الفريق الطبي 305 حالات إيجابية بينهم 4 وفيات، وذلك لمن أجريت المسحات لهم فقط، فضلًا عن تطبيق بروتوكول العلاج على كل من ظهرت عليه الأعراض، دون الارتباط بمسحة من عدمه.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم، أن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس بين أبناء المحافظة، تخطى 15500 حالة، وبلغ عدد المخالطين 8786 حالة، وعدد من هم في عزل منزلي 2921.

وأشار إلى أن ما يزيد على 90% من المتوفيين كانوا مصابين بأمراض مزمنة كأمراض الجهاز التنفسي، السرطان، أمراض القلب والسكر والضغط والجلطات أو مرضى غسيل كلوي، حيث إن نسبة كبيرة من المتوفين تخطوا ال 60 عاما.

وأوضح المصدر، أن «كورونا» لا يتأثر بها بشدة إلا من كان مصاب بمرض مزمن، والدليل أن نسبة كبيرة من المصابين تعافوا تماما ويبلغ متوسط أعمار المتوفين، 60 عاما.

وأعلنت وزارة الصحة، تخصيص 15 مستشفى في محافظة دمياط للفحص والعزل لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا (الصدر، الحميات، العام، كفر سعد المركزي، التخصصي، جراحات اليوم الواحد بمدينة رأس البر، الهلال، فارسكور المركزي، ميت أبو غالب المركزي، عزبة البرج المركزي، السرو، الزرقا المركزي، كفر البطيخ المركزي، الروضة المركزي، ومستشفى رأس البر المركزي).