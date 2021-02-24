عاجل.. حريق في منزل الإعلامية بسمة وهبة

كشفت المذيعة بسمة وهبة، عن تعرض منزلها لحريق بسبب مدفأة كهربائية دون إصابات مع وجود خسائر بسيطة في المنزل، حسب الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

وكتبت بسمة وهبة، تعليقًأ على الفيديو الذي نشرته بـ«انستجرام» قائلة: أنا مابتعظش أبدًا، الدفاية ولعت والنار كانت حتولع في البيت كله لولا ستر ربنا.

واستطردت «أمتى الشتاء والكورونا يورونا ضهرهم بقى».

حقنة خاطئة تسبب «شلل عضلي»

في شهر يناير الماضي، كشفت المذيعة بسمة وهبة، عن إصابتها بـ «شلل عضلي» منعها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي وعدم تناول الطعام والشراب وعدم قدرتها على الحديث من شدة الآلام لمدة تقرب من شهر نتيجة خطأ طبي خلال إجراءها عملية تجميل، وقولها «عمري ماتخيلت إني أتعرض للإصابة بسبب جهل طبي».

وأضافت بسمة وهبة «من شهر كنت تعبانة ومش عارفة أكل ولا أشرب ولا أفتح فمي، وكنت في دبي مع طبيبة كبيرة اكتشفت إصابتي بشلل عضلي ولم نعرف السبب، وسألتني عن الضغوط التي أتعرض لها والضغوط التي تواجهني، وأعطتني أدوية وطلبت علاج طبيعي، ولكن برضه لم أتحسن».

وتابعت: عملت منظار تاني، والدكتورة كانت مستغربة حالتي، خصوصًا وأنا عملت لنفسي روشتة مخصوصة والابتعاد عن كل مايضايقني، وبضحك وبس وبحب التحدي وأكون محاربة، وأخيرًا افتكرت إن أنا عملت بوتكس وفيللر من شهر، خدت حقنة دخلت في الأحبال الصوتية بوظت لي الدنيا.