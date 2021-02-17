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بسمة وهبة تعلن عودتها إلى الشاشة مارس المقبل: دقت ساعة العمل

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كتب:

محمود البدوي
11:42 م | الأربعاء 17 فبراير 2021
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أعربت الإعلامية بسمة وهبة، عن سعادتها البالغة بعودتها إلى القاهرة، لبدء تحضير وتصوير برنامجها، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، من داخل الطائرة التي استقلتها من دبي.

وقالت بسمة وهبة: «أنا خلاص راجعة القاهرة من دبي، أنا عارفة إن الجو عندكم في مصر حلو، قررت آجي ومحرمش نفسي من اليومين الثلج الحلوين دول بتوع مصر، واستمتع بيهم، وأسيب الشمس اللي هنا في دبي».

وتابعت: «دقت ساعة العمل، دقت ساعة التصوير، جرس الفسحة رن، خلاص مفيش سفر، مفيش فسح، فيه تركيز، إن شاء الله أول حلقاتي هتكون أول مارس، دقت ساعة العمل، دقت ساعة التصوير، باي باي يا دبي، وحشتيني يا قاهرة».

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