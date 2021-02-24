إخماد حريق داخل «محل دهانات» في طنطا

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، على حريق شب داخل محل دهانات بشارع الفاتح، بمدينة طنطا، دون حدوث خسائر بشرية.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل محل دهانات، بشارع الفاتح، أول طنطا.

وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران قبل امتداها للمحال المجاورة، واخمادها قبل ان تلتهم جميع محتويات المحل، ولم تحدث إصابات بشرية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي قررت ندب خبراء الأدلة الجنائية؛ لمعرفة ملابسات الحريق، وتحديد القيمة النهائية للخسائر.

في وقت سابق، سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية، أمس، على حريق هائل، اندلعت نيرانه بغرفة في الطابق الثالث بمبنى معهد الحاسبات والمعلومات التابع لوزارة التعليم العالي، إثر حدوث ماس كهربائي، تسبب في اشتعال النيران، واحتراق محتوياتها بالكامل، وهو ما تسبب في وفاة عامل وإصابة اثنين آخرين.

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقى مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق هائل بالمعهد الفني الصناعي بالمحلة بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات الدفاع المدني تحت إشراف اللواء هيثم عطا حكمدار مديرية الأمن بمركزي سمنود والمحلة واللواء محمود كشك مساعد مدير فرقة المحلة وتمت السيطرة على الحريق.

وأسفر الحريق بالحادث المروع عن وفاة «م.ع.ع» 40 عامًا، مقيم بكفر الشيخ، وإصابة «ع.ا.ا» 18 عامًا، مقيم بكفر الشيخ، و«ا.م.ش» 19 عامًا، مقيم بكفر الشيخ (مصاب).

وانتقل إلى مكان الحريق سيارات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق، وخصصت سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بكشف ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق المذكور.