محافظ دمياط توجه بتوفير «كمامات وكحول» استعدادا لبدء امتحانات النقل

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأهمية وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، أثناء إجراء امتحانات النقل المجمعة بداية من يوم السبت المقبل، وتشكيل لجان للمرور على لجان المدارس؛ للتأكد من تنفيذ الإجراءات من كمامات ومعقمات «كحول» وتباعد بين الطلاب.

من جهتها، أكدت مديرية التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية وضعت خطة لتطهير وتعقيم المدارس، بالتعاون مع مجالس المدن والمراكز، وتم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالعمل على تطهير وتعقيم المدارس، والتأكد من تشغيل كافة المرافق والإنارة، وتوفير مناخ ملائم لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر، ورفع درجة الاستعداد القصوى، تحسبًا لأي طوارئ وسرعة التعامل الفوري معها حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، وحفاظًا على استمرار العملية التعليمية مع بداية النصف الثاني من العام الدراسي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وحصدت مديرية التعليم بدمياط، برئاسة عادل عثمان وكيل الوزارة، المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة التربية المسرحية لمهرجان أعياد الطفولة للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2020/2021، تحت إشراف يحيى توما، مدير عام الخدمات، وإجلال الحناوي، موجه عام التربية المسرحية السابق، ومعتز هاجوج، موجه عام التربية المسرحية، وطه جوهر، موجه التربية المسرحية السابق، وعبده داود ونجوى جعفر، موجهي التربية المسرحية، وإخراج عبدالله أبو النصر.