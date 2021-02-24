عاجل.. إخلاء سبيل مالك المركب الغارق في بحيرة مريوط بالإسكندرية

أمر المستشار محمد عبد السلام أمين، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل "م.ع" مالك المركب الغارق بمنطقة الملاحات ببحيرة مريوط ، بضمان محل إقامته، لعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وجاء قرار النيابة العامة مراعاة للظروف الإنسانية التي يمر بها مالك المركب الغارق، والذي يمر بصدمة عصبية لفقده زوجته، وأحد أبناءه في الحادث، إضافة إلى أن باقي الضحايا من أبناء عمومته.

وأسفر الحادث عن مصرع 9 أشخاص غرقا، بينهم 5 أطفال تتراروح أعمارهم بين 6 أشهر و9 سنوات، وإصابة 6 آخرين، فيما لا يزال البحث مستمرا عن جثث 5 مفقودين آخرين.

واستأنفت قوات الإنقاذ النهري من 4 محافظات، صباح اليوم، أعمال البحث عن المفقودين في حادث المركب الغارق في بحيرة مريوط بالإسكندرية، وذلك لليوم الثالث على التوالي.