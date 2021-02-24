عاجل.. النيابة تناشد المواطنين تقديم فيديو التعدي على فتاة فيرمونت

ناشدت النيابة العامة المواطنين بتقديم أي مقاطع فيديو مصورة لواقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي، مؤكدة ضمان سرية البيانات.

وقالت النيابةـ في بيان صادر عنها- إن «التحقيقات في الواقعة كشفت عن ‏تواتر مشاهدة الكثير مقطعًا لتصوير واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014، وتلقي بعض ممن شاهدوه أو علموا بتفصيلاته -وكانوا على صلة بالمتهمين أو المجني عليها- تهديدات لإثنائهم عن الإدلاء بأقوالهم إلى جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليها».

وتابعت النيابة في بيانها، «إزاء هذه المخاوف لجأ شخصٌ بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورًا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب على مظنة من البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلى النيابة العامة».

وأكملت، «أنبأ هذا السلوك عن عدم إحاطة البعض بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، بشأن ضمان سرية بيانات الشهود وحمايتهم، ومن ثمَّ إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم أو تقديم ما بحوزتهم من أدلة فنية تفيد في كشف الحقيقة».

واستطردت: «على هذا فإن النيابة العامة ترى أن توافر هذا المقطع سيكون من شأنه الإسهام في تحقيق العدالة بهذه الواقعة، ومن ثم فإنها تدعو الكافة إلى تفعيل دورهم المجتمعي الإيجابي، بالمبادرة بتقديم هذا المقطع إلى النيابة العامة إما بصورة مباشرة أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني: Official.fairmont.case@ppo.gov.eg المكفول بالحماية الفنية اللازمة».

وتؤكد النيابة العامة ضمانَ سرية بيانات الشهود ومقدمي هذه الأدلة، وحمايتهم إعمالًا لأحكام الدستور والقانون.