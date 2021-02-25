حظك اليوم الخميس 25-2-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يحرص الكثير من الناس على متابعة كل ما هو جديد في عالم الأبراج، ومعرفة حظك اليوم، ويجدون متعة في معرفة الصفات التي يتميزون بها، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم يمنحك اليوم كل الطاقة والحيوية وقد تتلقى كلمات الإعجاب من كل جانب وتبهر من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الأصدقاء يعدانك بعلاقات حلوة ودافئة تجمعك بالبعض وتمنحك السعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، تذكر اليوم أن الحزن والعيش بالماضي هم أعداؤك، كن إيجابيا وتذكر الماضي فقط لتتعلم من خبرات سابقة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان، تجنب ردود الأفعال العنيفة خاصة مع الأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور النجم العالمي آل باتشينو، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يساعدك على التواصل بود مع الجميع وتسعد بتقدير الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل الحظ يمنحانك قدرة على إصلاح علاقتك بالأحباب أو بالأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة دينا حايك، ويوافق تاريخ ميلادها 10 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تنافر القمر مع زحل وعطارد بمنزلي المال، يطالبك بالتماسك فهناك تغيرات أو نفقات مفاجئة قد تربكك وعليك بمضاعفة تركيزك في المال والأعمال.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

من المهم أن تتصرف اليوم بلياقة ولباقة أمام المستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك اليوم باليقظة الذهنية وتحسن التصرف رغم الضغوط.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغط، قد يلتف من حولك المعجبون وتشارك برأيك وتفرح.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان الراحل سعيد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 31 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تنافر القمر مع زحل وعطارد في منزلي الصحة يطالبك أن تتذكر أن لبدنك عليك حق، نظّم جهودك واهتم بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالعمل في صمت ولا تعلن أخبارك الخاصة وخططك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يشحذ طاقتك وحماسك ويحثك المخلصون على التقدم.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تظهر مشاعر إيجابية وتعرف كيف تؤثر فيمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يصيبك اليوم بالعصبية ويجعلك مفتقدا للصبر، حاول أن تهدأ.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع زحل وعطارد وعليك أن تجتهد في السيطرة على انفعالاتك مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يمنحك اليوم يقظة وقدرة على التطور، وقد تميل للقيام برحلة من أجل اكتشاف جديد والبعض يحققون ذلك بالقراءة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل العلاقات مما يجعل الظروف تمضي لصالحك ويحالفك الحظ مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تنافر القمر مع زحل وعطارد في منزلي المال يطالبك أن تحدد أولوياتك وتدرس جيدا خطواتك لتتجنب الأخطاء وكي لا تزيد عليك الضغوط.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تعتني بأقوالك ولا تتسرع في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي جيم كاري، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تستفز اليوم من يحدثك ولا تصدمه ومع ذلك حافظ على حقوقك وتأن في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا هناك احتمالات لحدوث صدام مع شريك حياتك وعليك ألا تصعد النزاع.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة الأمريكية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

من المهم أن تكون حذرا وكتوما وابتعد عن التفاخر واحترس من أعداء متخفيين.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تنافر القمر مع زحل وعطارد بمنزلي الصحة يطالبك اليوم بأخذ قسط وافر من الراحة حفاظا على سلامتك وتأنّ في حركتك وردود أفعالك وأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.