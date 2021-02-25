7 خطوات لتحميل النماذج الاسترشادية للامتحان المجمع لصفوف النقل «فيديو»

نشرت الصفحة الرسمية لموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مقطع فيديو توضيحي لأولياء الأمور والطلاب لمعرفة كيفية تنزيل النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، عبر منصة التعليم الموحد.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار اليوم في مجال التعليم، بالصور والفيديو كيفية تحميل وتنزيل النماذج الاسترشادية للامتحان الموحد لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع وحتى الصف الثالث الإعدادي عبر منصة التعليم الموحد في السطور التالية..

خطوات تحميل النماذج الاسترشادية للامتحان الموحد

ويمكن تحميل النماذج الاسترشادية للامتحان الموحد لطلاب صفوف النقل من خلال الدخول على موقع المنصة الموحدة من هنــا.

قم بالدخول على منصة التعليم المصري.

اختيار قسم الطلاب.

قم بكتابة اسم الطالب.

ثم اختيار المرحلة التعليمية التابع لها الطالب.

اختيار الصف الدراسي الخاص بالطالب.

تصفح لنهاية الصفحة.

وأخير الضغط على «حمل النماذج».

كيف سيتم تحديد الطالب الناجح أو الراسب؟

امتحان الفصل الأول لن يدخل في المجموع، لكنه شرط أساسي لاجتياز العام، ويجب أن يحصل الطالب على 50% على الأقل، وألا يقل مجموع كل مادة على حدى عن 25%، وإذا فشل الطالب في هذا، سيكون عليه اجتياز اختبار تكميلي.

ونتيجة الفصل الأول ستظهر المجموع للامتحان ككل، وأداء الطالب في كل مادة.

ووفقًا لبيان سابق لوزارة التعليم فأنه لن يتم حذف أي جزء من مناهج الفصل الدراسي الأول، وأسئلة الامتحانات سوف تكون من المشروح، وستكون الاختبارات تحريرية يتم عقدها في المدارس، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة عدوى كورونا.