لماذا لا تضاف درجة امتحان الفصل الدراسي الأول للمجموع؟ «التعليم» تجيب

تسببت جملة «امتحانات مش هتضاف للمجموع» في حالة من الجدل بين الطلاب قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي جاءت ضمن مجموعة قرارات جديدة اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قبل انطلاق الامتحانات، حرصا منها على مرور أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، دون المساس بمصلحة طلابها، وإنهاء الفصل الدراسي الأول بامتحانات لتقييم الطلاب.

«الشهادة الإعدادية» لها طبيعة خاصة، وعلى أساسها يجب مراعاة المجموع والتنسيق، ومبدأ تكافؤ الفرص، بحسب ما كشفه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أكد أنّ الوزارة قررت عقد امتحانات الشهادة الإعدادية للمواد كافة في يوم واحد وامتحان مجمع أو متعدد التخصصات، بمجموع 50%، وبحد أدنى 25%، في يوم واحد لمدة 3 ساعات، يوم 7 مارس المقبل.

وأضاف شوقي، في تصريحات عنه، أنّ الامتحان المجمع لا يضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي: «عملناه عشان نقول اسمنا امتحنا»، موضحا أنّ الامتحان متعدد التخصصات غير مناسب لتقييم الطلاب، ومخرجات العملية التعليمية تؤكد ضرورة تقييم الطالب في أجزاء المقرر الدراسي كافة، والامتحان الموحد لا يتيح ذلك، حيث يطرح أسئلة مختصرة في كل مادة، وبالتالي لا يعطي تقييما مناسبا للطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّ امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط هو الذي يضاف للمجموع، مشيرا إلى أنّ امتحانات الصفوف الابتدائية بها نجاح ورسوب فقط، وليست بالمجموع.

وشدد شوقي، على وقوف أولياء الأمور جنبا إلى جنب مع الطلاب لعبور الأزمة الحالية، موضحا أنّ مخرجات العملية التعليمية تحتم تقييم الطالب بشكل جيد خلال العام الدراسي، وهو ما اهتمت به الوزارة، بقرار إضافة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمجموع.

وأنهت المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، الاستعدادات المتعلقة ببدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، كتعقيم الفصول الدراسية وتقليل أعداد الطلاب في اللجنة الواحدة لتحقيق التباعد الجسدي والاجتماعي بين التلاميذ، للحد من انتشار كورونا، على أن تبدأ الامتحانات يوم السبت المقبل 27 فبراير الحالي، بعد تأجيلها منذ يناير الماضي، بسبب ذروة فيروس كورونا.