جامعة دمياط تواصل استعداداتها للفصل الدراسي الثاني

واصلت اليوم الأربعاء كليات جامعة دمياط ووحداتها المختلفة الإجراءات النهائية لاستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، المقرر انطلاقه السبت المقبل.

وتتواصل عمليات تعقيم مدرجات وقاعات الكليات، التي يعقد بها لجان الفصل الدراسي الأول ابتداءً من الأسبوع المقبل لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا تحت إشراف تام من الدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات ووكلائهم.

وناشدت الجامعة منسوبيها، وعلى الأخص أبنائها وبناتها طلاب وطالبات الجامعة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المختلفة التي أقرتها الجامعة وتتمثل في التواجد بالكلية قبل موعد الامتحان بساعة، والإلتزام بارتداء الكمامة الطبية بالطريقة الصحيحة، والدخول من بوابات التعقيم، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتجنب المصافحة ولمس الوجه، واستخدام مطهرات الأيدي، وعدم التجمع قبل الامتحان أو بعده، وعدم تبادل الأدوات الكتابية أو الشخصية مع الغير، ومغادرة الكلية فور الانتهاء من الامتحان.وأعلنت الجامعة في وقت سابق وقف العمل بنصف القوى البشرية الذي سبق نشره منذ نهاية عام 2020 المنقضي، وعودة جميع القائمين بالعمل قبل توقف الدراسة للعمل بشكل منتظم وكامل.

وقدم رئيس الجامعة، الشكر والتقدير لنواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري لما قدموه من جهود ملموسة للإعداد والتجهيز لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها تزامناً مع استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بداية الأسبوع المقبل، كما يتوجه بخالص الأمنيات لأبنائه وبناته طلاب وطالبات الجامعة بالتوفيق والنجاح في امتحانات الفصل الدراسي الأول.