آخرها حريق المدفأة.. أزمات تعرضت لها بسمة وهبة خلال الفترة الأخيرة

واجهت الإعلامية بسمة وهبة أكثر من أزمة خلال الفترة الماضية، كان آخرها حريق منزلها بسبب مدفأة كهربائية دون إصابات، مع وجود خسائر بسيطة؛ إذ قالت:«أنا مابتعظش أبدا، الدفاية ولعت والنار كانت حتولع في البيت كله لولا ستر ربنا.. أمتى الشتاء والكورونا يورونا ضهرهم بقى»، وفي التقرير التالي نعرض أبرز الأزمات التي تعرضت لها:-

تفاصيل الوعكة الصحية الأخيرة

تعرضت الإعلامية بسمة وهبة لوعكة صحية شديدة، خلال تواجدها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية؛ إذ أصيبت بالتهاب في المعدة، نتيجة لتناولها كميات كبيرة من الفيتامينات، خوفا من فيروس كورونا المستجد وانتشاره بصورة كبيرة، خلال الأيام الماضية .

ووجهت بسمة تحذيرا لجمهورها: «خلوا بالكم يا جماعة من الفيتامينات، أنا أصلا عندى التهاب في المعدة، وأخذت كمية شديدة من الفيتامينات بسبب كورونا، عشان أقدر أحافظ على صحتي، لكن الموضوع ضرني .. خاصة للي معدتهم حساسة زي».

الوعكة الصحية الثانية

أصُيبت بسمة وهبة بوعكة صحية أخرى، نتيجة لخطأ طبي في أثناء جلسة «فيلر وبوتكس»، وبعد أيام من المعاناة والآلام تسبب الأمر في «الشلل العضلي» بوجهها والسفر للعلاج بالخارج، وشرحت الإعلامية حالتها قائلة: «منذ شهر وأنا لم أستطع أن أفتح فمي أو أكل جيدا بالصدفة ذهبت لدكتورة في دبي وقالت شلل عضلي، وأعطتني بعض الأدوية وجلسة علاج طبيعي كما نشرتها منذ فترة في أثناء تلقي العلاج الطبيعي».

وتخضع الإعلامية بسمة وهبة حاليا إلى جلسات العلاج الطبيعي والأدوية، لكنها لم تشعر بأي تحسن، وعادت للذهاب إلى الطبيبة الخاصة بها قائلة: «لم أشعر بتحسن كل هذه الفترة واضطريت السفر مرة أخرى لدبي، وأجرت منظارا واكتشفت أن هناك خطأ طبيا من حقنة في الذقن، ما سبب الشلل العضلي في الفم».