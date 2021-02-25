حظك اليوم الخميس 25-2-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء سريع البديهة وذكي، ولديه عدد كبير من الأصدقاء، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يساعدك على التواصل بود مع الجميع وتسعد بتقدير الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل الحظ يمنحانك قدرة على إصلاح علاقتك بالأحباب أو بالأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة دينا حايك، ويوافق تاريخ ميلادها 10 يونيو.