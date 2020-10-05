Est.. القصة الكاملة لأول امتحان مصري لمعادلة الدبلومة الأمريكية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد إعلان نتيجة الامتحان المصري EST لطلاب الدبلومة الأمريكية للالتحاق بالجامعات المصرية.

وأوضحت الوزارة أنّ إعلان النتيجة سيكون خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين، 7 و8 أكتوبر.

إرسال نتيجة اختبار est عبر البريد الإلكتروني للطلاب

من جانبه، كتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر حسابه على فيس بوك: "سترسل الوزارة بريدا إلكترونيا لكل طالب اجتاز الامتحان للتعريف بالنتيجة (سكور)، ثم على الطالب زيارة الوزارة للحصول على الشهادة المعتمدة لتقديمها إلى مكتب التنسيق أو الجامعة المطلوب الالتحاق بها".

وترصد السطور التالية القصة الكاملة لأول امتحان مصري إلكتروني، لقياس درجة تحصيل طلاب الدبلومة الأمريكية (على غرار الامتحانات الدولية SAT وACT):