Est.. القصة الكاملة لأول امتحان مصري لمعادلة الدبلومة الأمريكية
كتب:
محمود عبدالرحمن
09:22 ص | الإثنين 05 أكتوبر 2020
إعلان نتيجة est يومي 7 و8 أكتوبر عبر البريد الالكتروني
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد إعلان نتيجة الامتحان المصري EST لطلاب الدبلومة الأمريكية للالتحاق بالجامعات المصرية.
وأوضحت الوزارة أنّ إعلان النتيجة سيكون خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين، 7 و8 أكتوبر.
إرسال نتيجة اختبار est عبر البريد الإلكتروني للطلاب
من جانبه، كتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر حسابه على فيس بوك: "سترسل الوزارة بريدا إلكترونيا لكل طالب اجتاز الامتحان للتعريف بالنتيجة (سكور)، ثم على الطالب زيارة الوزارة للحصول على الشهادة المعتمدة لتقديمها إلى مكتب التنسيق أو الجامعة المطلوب الالتحاق بها".
وترصد السطور التالية القصة الكاملة لأول امتحان مصري إلكتروني، لقياس درجة تحصيل طلاب الدبلومة الأمريكية (على غرار الامتحانات الدولية SAT وACT):
- قررت الشركة المسؤولة عن امتحان sat وقف العمل في مصر حتى منتصف العام المقبل بدعوى تسريب الامتحانات.
- اعتمدت وزارة التربية والتعليم نموذج امتحان act وقدمته بديلا لطلاب الدبلومة الأمريكية خلال بضع أيام.
- أدى بعض طلاب الدبلومة الأمريكية أول امتحان لهم في نظام act، وحصلوا على نتائجهم المعادلة دون وجود عراقيل.
- صممت وزارة التربية والتعليم نموذج امتحان مصري إلكتروني لقياس درجة تحصيل طلاب الدبلومة الأمريكية لمساعدة أبنائنا الدارسين للمناهج الأمريكية.
- سجل أكثر من 1500 طالب وطالبة في أول اختبارات sat.
- تشمل مجموعات تقييمات EST على EST I، وEST II، والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات الـSAT.
- يعقد الامتحان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.
- الجزء الأول من الاختبار Literacy test 1، مدته 27 دقيقة، ويتألف من 13 سؤالًا وهو مقابل لجزء الـWriting and Language.
- الجزء الثاني Literacy test 2، مدته 65 دقيقة، ويتألف من 31 سؤالًا، وهو مقابل لجزء الـReading.
- جزء الرياضيات في اختبار EST I مدته 110 دقائق، ويتألف من 42 سؤالًا من بينها أسئلة مسموح فيها باستخدام الآلة الحاسبة لحلها وأخرى يفضل عدم استخدام الآلة لحلها.
- اختبار الرياضيات EST 2 هو مقابل لـLevel 2 في اختبارات SAT II.
- أعلنت الوزارة إطلاق الدورة الأولى من امتحان الـEST لطلبة الدبلومة الأمريكية أيام 28 و29 سبتمبر 2020، وإتاحة التسجيل من خلال هذا الرابط: https://est.moe.gov.eg/