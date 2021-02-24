بـ40 لوحة.. جومانا مراد تشارك بمعرض Egypt INT’L Art fair

تستعد الفنانة جومانا مراد، للمشاركة بالمعرض الدولي Egypt INT’L Art fair للفن التشكيلي، والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 26 فبراير، وحتى الأحد 28 فبراير بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والذي يعد حدثًا فريدًا ومميزًا لعشاق هذا النوع الراقي من الفنون.

وتشارك جومانا مراد، خلال الفعاليات، بـ40 لوحة فنية من أصل 500 قطعة تحتفظ بهم جميعًا داخل منزلها لأشهر الفنانين التشكيليين من مصر وسوريا، والتي تعتبر تحفًا قيمة للغاية، حيث ستكشف عنها الستار للمرة الأولى وتشرح للجمهور أفكار وتفاصيل هذه المقتنيات الشخصية الثمينة.

للمرة الأولى بالشرق الأوسط جومانا مراد تعرض لوحاتها

وتعتبر جومانا مراد، هي الفنانة الأولى في الشرق الأوسط، التي تشارك بمعرض عالمي للفن التشكيلي بلوحات للعرض فقط دون غرض البيع، وذلك لعشقها الشديد للرسم، والذي تمارسه في أوقات فراغها بعيدًا عن أعمالها السينمائية والتليفزيونية التي تألقت بها خلال مشوارها الحافل بالنجاح.

يشارك بالنسخة المنتظرة من معرض Egypt INT’L Art fair، العديد من الفنانين التشكيليين بالوطن العربي وبعض الدول الأوربية.. بالإضافة إلى الفنانة التونسية درة وزوجها المهندس هاني سعد، والفنانة السورية كندة علوش، ونخبة من المشاهير بكافة المجالات ونجوم المجتمع.

آخر نشاطات جومانا مراد في النشاط المجتمعي

تعيش جومانا مراد حالة متميزة من النشاط المجتمعي في الفترة الحالية، والتي كان آخرها تنصيبها رسميًا كسفيرة لمستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي، نظرًا لجهودها المثمرة في دعم هذا الكيان، وقيامها بزيارات متكررة لتشجيع محاربات هذا المرض الخطير.

جومانا مراد تعلن شفائها من فيروس كورونا

أعلنت الفنانة جومانا مراد عبر حسابها بـ«فيسبوك» شفاءها وأسرتها من فيروس كورونا، وكتبت جومانا قائلة: «الحمد لله أتم الله شفائي وأسرتي من فيروس كورونا أسأل الله الشفاء ودوام العافية لكل مريض».