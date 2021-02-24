صلاح عبدالله ينشر صورة مع نجوم مسلسل «هجمة مرتدة»: الحلوين قوي

نشر الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمعه بعدد من نجوم مسلسل «هجمة مرتدة»، المقرر له أن ينافس في ماراثون دراما رمضان 2021.

وظهر في الصورة التي نشرها الفنان صلاح عبدالله كل من أحمد عز، وهند صبري، والفنانة الكبيرة ماجدة زكي.

وعلق صلاح عبدالله على الصورة قائلًا: «الحلوين قوي في هجمة مرتدة، يجعلها المولى بسمة مرتدة تنور وشوشكم وقلوبكم وتخلي يومكم حلو».

ينافس في رمضان

مسلسل «هجمة مرتدة» يشارك في بطولته بخلاف أحمد عز، وماجدة زكى، وهند صبري، والفنان صلاح عبد الله، هشام سليم، ونضال الشافعي، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم، ومجموعة كبيرة من الشباب والنجوم، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.

ويجسد الفنان أحمد عز في مسلسل «هجمة مرتدة»، شخصية شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات المصرية، ليدرب على أعلى مستوى على أيدي مسؤولي الجهاز، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

ويجسد الفنان صلاح عبدالله، دور والد الفنان أحمد عز، وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن» قال الأول: إنه كان يفتقد التعاون مع «عز» منذ فترة، مشيرا إلى أنه لا يعتبر دوره في العمل جديدًا عليه أو مختلفًا عن سابق أدواره، ولكن حبه لهذه القماشة الفنية وسعيه لتقديمها بشكل مختلف من شخصية لأخرى، هو ما دفعه لتقديمها.

وأكد صلاح عبدالله، أن مسلسل «هجمة مرتدة» وطني ومهم، متابعا: «وأنا أحب المشاركة في الأعمال التي تحمل رسائل وطنية، لاسيما إذا كان فريق عملها محبب إلى قلبي كأحمد عز وهند صبري وغيرهما من النجوم».