عاجل.. أسماء الأطفال الخمسة ضحايا حادث بحيرة مريوط

حصلت «الوطن» على كشف بأسماء 5 أطفال ضحايا المركب الغارق في بحيرة مريوط بالإسكندرية، الذين جرى انتشالهم اليوم بعد مرور نحو يومين على الحادث.

والضحايا هم كل من «حنين جودة، 14 سنة، نصر حمودة جابر، 4 سنوات، وشقيقه يوسف حمودة جابر، 5 سنوات، رانسي محمد شحاته، عامين».

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري، الجثث الأربعة، اليوم الأربعاء، من موقع الحادث، كما انتشلت جثة الطفلة شيماء سعيد، 16 سنة منذ ساعات، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا الذين جرى انتشالهم حتى الآن إلى 14 جثة.

وكان مركبا يقل نحو 20 شخصا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق، مساء الاثنين، أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية «زردة» بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية.

وشيع المئات من أهالي قرية الهوارية غربي الإسكندرية، مساء أمس، جنازة 9 من الضحايا بمقابر العائلة بمنطقة برج العرب، وذلك بعد تسلم الجثامين من مشرحة مستشفى العامرية العام.