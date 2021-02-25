مدارس الغردقة في قبضة مدير التعليم.. معلمة تجمع 52 مدرسة على «متر ونصف»

جمعت معلمة جميع مدارس الغردقة، وعددهم 52، في خريطة لا تتعدى مساحتها متر ونصف، ورسمت خطوط الطول ودوائر العرض، وخطوط الكنتور لتوضيح الارتفاعات والانخفاضات، وأماكن الازدحام وخطوط السير بينهم، وأهدتها لمدير التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر؛ لتسهل عليه الرقابة والإشراف على المدارس.

صممت سحر عثمان، معلمة أول دراسات بمدرسة الشهيد وليد الجعفري الإعدادية المشتركة بالغردقة، لوحة مساحتها متر ونصف، بعرض 80 سنتيمتر، جمعت فيها مدارس الغردقة في جميع المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، في لوحة فنية رائعة، توضح موقع كل مدرسة والمسافات بينهم، وأقرب الطرق وأماكن الازدحام، ورسمت خطوط الطول ودوائر العرض، وخطوط الكنتور لتوضيح الارتفاعات والانخفاضات.

وأوضحت سحر عثمان، أن الفكرة جاءت لتسهيل حركة مدير تعليم البحر الأحمر في التنقل بين المدارس، للرقابة والإشراف عليها بمدينة الغردقة.

وأشارت سحر، إلى أن اللوحة استغرقت أسبوعا في رسمها، واستخدمت ألوان فلوماستر، وصممت مفتاح للخريطة ككل، وتحديد لون لكل مدرسة، منوهة إلى أن الصعوبات التي واجهتها أنه يوجد بعض المدارس لا يفصل بينهم سوى شارع، لافتة إلى أنها استعانت بالأستاذ أشرف فرجالله، مدير التنسيق والمتابعة بتعليم البحر الأحمر، والأستاذ سمير تقي، موجه عام الدراسات، الذى كان من أشد الداعمين لها، قائلة: «ليس الطريق لمن سبق إنما الطريق لمن صدق».

وأكدت سحر عثمان لـ«الوطن» أنها فخورة بتقديم الخريطة كهدية ومرجع للأستاذ هشام منير، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، لتسهيل عملية تحركه بين المدارس، قائلة: إنه يبذل مجهودا كبيرا في الرقابة، مشيرة إلى أنه «بصراحة أعجب بالفكرة واستقبلني بحفاوة بالغة؛ إذ أنها المرة الأولى التي أقابله وأشكره على تقديره أهمية العمل الذي قمت به».

وتابعت المعلمة: «أقدم الشكر للأستاذ أشرف فرج الله عثمان، رئيس مجلس أمناء المدرسة، الذي رحب بفكرتي وكمان شجعني، ونظم اللقاء مع الأستاذ هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر»، مؤكدة: «تفانيك وإتقانك لعملك يجعلك الاستثناء الوحيد».