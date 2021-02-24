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عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ إيناس عز الدين إثر إصابتها بكورونا

كتب:

خالد فرج
06:14 م | الأربعاء 24 فبراير 2021
إيناس عز الدين

إيناس عز الدين

تدهورت الحالة الصحية للفنانة إيناس عز الدين، خلال الساعات الماضية، إثر إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: «عضمي كله بيوجعني».

وأوضحت إيناس عز الدين، لـ«الوطن»، أنّها تُعاني من ضيق في التنفس و«نهجان»، فضلًا عن فقدان حاسة التذوق بشكلٍ كامل، قائلة: «مش حاسة بطعم أي حاجة.. كله شبه بعضه».

وتخضع إيناس عز الدين، للعزل المنزلي، واتباع البروتوكول العلاجي، بعد إصابتها بفيروس كورونا قبل أيام، كما أنها تعرضت للإغماء 3 مرات بسبب انخفاض في ضغط الدم.

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