عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ إيناس عز الدين إثر إصابتها بكورونا

تدهورت الحالة الصحية للفنانة إيناس عز الدين، خلال الساعات الماضية، إثر إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: «عضمي كله بيوجعني».

وأوضحت إيناس عز الدين، لـ«الوطن»، أنّها تُعاني من ضيق في التنفس و«نهجان»، فضلًا عن فقدان حاسة التذوق بشكلٍ كامل، قائلة: «مش حاسة بطعم أي حاجة.. كله شبه بعضه».

وتخضع إيناس عز الدين، للعزل المنزلي، واتباع البروتوكول العلاجي، بعد إصابتها بفيروس كورونا قبل أيام، كما أنها تعرضت للإغماء 3 مرات بسبب انخفاض في ضغط الدم.