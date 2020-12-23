إيناس عز الدين تتألق في ختام مهرجان ألوان بشرم الشيخ

تألقت المطربة إيناس عز الدين، في حفل ختام مهرجان "ألوان الدولي" في دورته السابعة بشرم الشيخ، تحت شعار "ملتقى الدهانات العربية والإفريقية".

وقدمت المطربة مجموعة متنوعة من أروع أغانيها التي حققت جماهيرية كبيرة، بينها "عيد حساباتك، والقرايب مش حبايب، وأحلى من الحب، وطبعًا موافقة"، وعدد من أغاني الزمن الجميل التي تفاعل معها الجمهور وسط أجواء من الفرح والسعادة، واستمتع بها المشاركين بالمهرجان .

كما قدم الفنان والرسام التشكيلي خالد زين، فقرة فنية بالرسم على لوحة لسيدة الغناء العربي أم كلثوم على أنغام الموسيقى، ونالت إعجاب الجمهور .

وكرم أشرف إبراهيم، رئيس المهرجان، العراقي "مثنى المشهداني" والليبي "حمدي الفرجاني" واللبناني "حسين المخ" والفنانة "منال سلامة" التي قدمت الحفل، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي للمحافظة، ورؤساء الشركات الراعية والداعمة للمهرجان، والإعلامية وفاء طولان، والاعلامية بسنت الباجوري، المسئول الاعلامي للمهرجان، وعدد من الصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة .

ووجّه رئيس المهرجان، الشكر لجميع المشاركين والرعاة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على دعمهم ومساندتهم للمهرجان فى دورته الاستثنائية هذا العام فى ظل انتشار فيروس كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العربى والعالمى وخاصة قطاع السياحة .

واستمر المهرجان على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة ٥٠٠ شخصية عامة من قيادات الشركات والغرف التجارية العربية والإفريقية وكبار الشخصيات من العاملين والمهتمين بقطاع الدهانات والديكور .

وتضمن المهرجان مبادرة فنانين الرسم التشكيلي، لتجميل وتلوين شوارع وميادين شرم الشيخ ضمن مبادرة مهرجان ألوان، وجرى إهداء جدريتين من تصميم الفنان التشكيلي خالد زين، والفنان سامح مرجان، بالرسم الجرافيكي، و يعبران عن مسيرة التنمية التي تشهدها مصر بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أقيم على هامش المهرجان معرضًا، ضم عدد من العارضين بمختلف الدول، و يهدف إلى الإطلاع على أحدث التطورات في فن الديكورات وصناعة الدهانات، لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري في هذه الدول، وعدد من الورش العمل والندوات العلمية .