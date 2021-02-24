الأزهر: مذبحة الحرم الإبراهيمي شاهدة على إرهاب الاحتلال الصهيوني

أكد مرصد الأزهر الشريف، في ذكرى مذبحة الحرم الإبراهيمي، التي توافق 25 فبراير من كل عام، أن تلك المذبحة التي وقعت في عام 1994، واستشهد فيها 50 مصليًا وأُصيب 150 آخرون، تعدُّ إحدى جرائم الاحتلال الصهيوني الشاهدة على إرهابه، وتعديه على حرمة بيوت الله، فضلًا عن سفك الدماء فيها.

واشار المرصد إلى أن الحرم الإبراهيمي، تعرَّض لانتهاكات صهيونية صارخة منذ بداية الاحتلال الصهيوني لمدينة «القدس» المحتلة عام 1967، التي من أبرزها: مذبحة الحرم الإبراهيمي، ومنع الآذان، وإغلاق المسجد لمدد طويلة، وتعرضه لاقتحام رئيس وزراء الاحتلال، ورئيس الكنيست الصهيوني، وعدد من مسؤولي الكيان في سابقة تاريخية عام 2019، إلى جانب الاقتحامات الصهيونية المتكررة التي حققت أرقامًا غير مسبوقة في ذات العام.

المجتمع الدولي

ودعا المرصد وسائل الإعلام العالمية، إلى تسليط الضوء على الإرهاب الصهيوني، وفضح مخططات الكيان الخبيثة الرامية إلى طمس التراث الديني والثقافي للفلسطينيين، من أجل فرض سياسة الأمر الواقع، والتقسيم الزماني والمكاني للمقدسات الإسلامية، مطالبًا المجتمع الدولي، بالتصدي لتلك الانتهاكات المتواصلة التي من شأنها إثارة الكراهية، وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وكان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أدان من قبل مخططات الكيان الصهيوني لبناء نحو 3 آلاف وحدة استيطانية على أراضٍ تخص الكنيسة الأرثوذكسية على حدود بلدة «بيت صفافا»، وهو ما يُهدد بمحاصرة مدينة القدس المحتلة، وعزلها عن محيطها من الجهة الجنوبية.

وشدد المرصد، على أن هذه المخططات الاستيطانية الخبيثة تُمثل تعدٍ صارخٍ على العهدة العمرية، التي نصت على الحفاظ على الأراضي الفلسطينية، والحرص على الكنائس المسيحية، مؤكدًا أن الكيان الصهيوني، يستهدف كل ما هو فلسطيني بغرض تزييف الواقع الديموغرافي في القدس لصالح المستوطنين.

ورفض مرصد الأزهر، سياسة الاحتلال الصهيوني التي تستبيح المقدسات الفلسطينية، الإسلامية والمسيحية على حد سواء، التي كان آخرها الحادث الإرهابي المتمثل في محاولة أحد المستوطنين المتطرفين، إضرام النيران في كنيسة «الجثمانية» في القدس، مطالبًا المجتمع الدولي التصدي للسياسات الاستيطانية التي تتعارض مع القوانين الدولية، وتوفير الحماية للمقدسات الفلسطينية.