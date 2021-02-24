صحة المنيا: بدء حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» الأحد المقبل

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا، عن بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، يوم الأحد المقبل، وتستمر لمدة 4 أيام.

وقال مسؤول بالصحة، إنه جارٍ الإعداد للحملة، وستقدم من خلال مكاتب الصحة في المدن والوحدات الصحية في القرى كمراكز ثابتة، والفرق المتحركة التي تجوب شوارع مدن وقرى المحافظة.

وأوضح، أن الحملة ستبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 28 من فبراير الجاري، وتستمر لمدة 4 أيام حيث تنتهي 3 مارس المقبل، وتستهدف كافة أطفال المحافظة من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن بدء حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال داخل محافظات الجمهورية، بدءًا من الأحد المقبل وتستمر لمدة 4 أيام حيث تنتهي الأربعاء.

وفي سياق آخر، أطلقت مديرية الصحة بالمنيا العديد من القوافل الطبية داخل القرى التي استهدفتها مبادرة حياة كريمة.

وقال مسؤول في «صحة المنيا»، إن القوافل الطبية مجانية، واستهدفت 8 قرى من القرى التي استهدفتها مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف، أن المديرية مستمرة في تحريك القوافل الطبية ضمن قرى حياة كريمة، وغيرها من القرى داخل المحافظة، موضحا أن القوافل تقدم خدمات طبية مجانية في جميع التخصصات.

وأوضح، أنه تم تنفيذ قافلة طبية داخل قرية جزيرة شارونة بمركز مغاغة، خلال اليومين الماضيين، وتم توقيع الكشف الطبي على 1752 حالة مترددة على القافلة، وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.