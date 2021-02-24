مجدي بدران يوجه نصائح للطلاب أثناء ذهابهم للجان لعدم الإصابة بكورونا

وجه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، نصائح للطلاب عند النزول من منازلهم للذهاب إلى المدارس والجامعات من أجل أداء الامتحانات لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث ذكر أنه يجب على كل طالب عدم الخروج من المنزل إلا وهو يرتدي كمامة طبية أو قماشية، «مش كمامة واحدة، يكون في جيبة كمان أربع كمامات».

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وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «مي سات»، أنه إذا خلع الطالب كمامته تُصبح ملوثة، وبالتالي يجب أن يكون لديه في حقيبته البديل، كما ناشد الطلاب بحمل زجاجات الكحول في أيديهم أثناء الذهاب للمدرسة، «متقربوش لأصحابكم خالص، محدش يقول لصاحبة أهلا وبقالي فترة مشوفتكش ويحضنه ويبوسة».

مجدي بدران يُشدد على أهمية التباعد الاجتماعي

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى ضرورة التباعد الاجتماعي، فهذا أمر مهم للغاية، « لازم يبقى معاه مطهرات، لازم يبقى حذر وهو قاعد في اللجان، أو لو دخل دورات المياه، يخلي باله من إيد الحنفيات، حتى أثناء استقلال السيارة أثناء ذهابهم للامتحانات، وجب عليهم تطهير المقعد قبل استقلال السياراة زيادة أمان».

القيادة السياسية عازمة على توفير لقاحات كورونا للمواطنين

وتابع: «لما حد يكح قدامه أو يسعل يعرف أن هناك خطر ويبعد عنه فورًا، ومن لا يستطيع ارتداء الكمامة خاصة من يشعرون بضيق التنفس أو الخنقة وهم أصحاب الاحتياجات الخاصة عليهم ارتداء وجه بلاستيكي»، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يجب على جميع الشعب المصري أن يثقوا بأن القيادة السياسية عازمة على توفير اللقاحات للجميع.