دراسة أممية تتنبأ بمستقبل باهر لنجم الزمالك: «خليفة صلاح»

وضع موقع بريطاني، لاعب نادي الزمالك، إمام عاشور، ضمن أبرز المرشحين لخلافة نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في الملاعب خلال قادم السنوات.

ووفقًا لبحث أجرته الحكومة البريطانية في عام 2016، فإن 52٪ من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتابعون كرة القدم ويهتمون بها، كما أشار البحث إلى وجود نقص ملحوظ في المواهب القادمة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء أمثال محمد صلاح وحكيم زياش.

وبحسب البحث فإن تلك المواهب التي يمكن أن يطلق عليها مواهب عالمية وقادمة من الشرق الأوسط هي في الوقع نادرة، وأنه في إطار التخلص من وصمة العار هذه يجب التعمق أكثر في المواهب التي تأتي من العديد من البلدان خاصة في شمال إفريقيا.

وأضاف موقع «FIRST TIME FINISH» أنه وفقًا لبحث آخر أجراه اليونيسيف فإن قائمة اليونيسف لعام 2021 لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجدت أن بعض البلدان تفتقر إلى ثقافة كرة القدم المتأصلة، لذلك سيكون من المنطقي تضييق القائمة لتضم فقط دول: مصر وتونس والجزائر والمغرب.

وأشار إلى أنه ستكون هناك أيضًا فئة «أفضل ما تبقى» للتأكد من أخذ جميع البلدان في الاعتبار.

وأوضح الموقع البريطاني أن المعايير بسيطة للبحث عن هذا اللاعب الذي يمكن التنبؤ له بمستقبل باهر في عالم كرة القدم على الصعيد العالمي وهو أن يكون عمره أقل من 23 عامًا، وأن يكون قد خاض أكثر من 500 دقيقة هذا الموسم بالدوري المحلي لبلاده.

وأكد الموقع البريطاني أن إمام عاشور أبرز هؤلاء اللاعبين، حيث انتقل من المحلة الى الزمالك مقابل 585 ألف جنيه إسترليني فقط وبالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها في موسم 2019 - 2020 بسبب عقوبة الإيقاف لمدة 12 مباراة إلا أنه عاد للتوهج في الموسم الحالي.

ونوه الموقع ذاته بأنه وبالنظر إلى أرقامه وجد أن متوسط تسديدات اللاعب وصل إلى 2.57 في المباراة الواحدة وهو ثالث أعلى معدل للاعبي الوسط في بطولة الدوري المصري، بالإضافة إلى أرقامه الدفاعية الجيدة ما يعني أنه مكسب لأي فريقه لأنه لاعب متنوع الأداء وقد يكون خليفة صلاح.

وأبرز الموقع البريطاني الشهير مواهب شابة أخرى أمثال التونسي حمزة رفيعة جناح أيمن يوفنتوس الإيطالي، ولاعب وفاق سطيف الجزائري محمد الأمين عمورة، والمغربي أيمن شعباني، لاعب الجيش الملكي المغربي.