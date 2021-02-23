الزمالك يهدي تونجيث السنغالي نقطة ثمينة في دوري الأبطال

تعادل الفريق الأول لنادي الزمالك أمام تونجيت السنغالي سلبيًا بدون أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، منذ قليل، في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث ظهر الفريق الأبيض بمستوى متوازن خلال شوطي المباراة، في المقابل لم يظهر المنافس بالشكل المنتظر وظهر أضعف من الزمالك.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى نقطتين في المجموعة، واحتل بهما المركز الثاني خلف المتصدر الترجي التونسي برصيد ثلاث نقاط.

وظهرت الخطورة الأولى للفريق الأبيض عند الدقيقة السابعة، بعد تمريرة رائعة من حمزة المثلوثي إلى أسامة فيصل سددها من يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى، وبعدها حاول المنافس اللعب على الأجناب، وفي الدقيقة 19 كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح فريق تونغيث شتتها دفاع الزمالك بنجاح.

وواصل الفريق السنغالي الهجوم، وفي الدقيقة 22 مراوغة للمهاجم لمحمود علاء من الطرف الأيمن وأرسل عرضية أرضية، وبعد ارتباك دفاعي شتتها لاعبو الزمالك لركلة ركنية، وفي آخر ربع ساعة نشط الفريق الأبيض بشكل كبير، وتعرض طارق حامد للإصابة في الدقيقة 30 وتوقف اللعب، وبعدها تم استئنافه وعودة اللاعب بشكل طبيعي.