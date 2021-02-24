انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالبحر الأحمر 28 فبراير

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، الأحد المقبل 28 فبراير الجاري، وتستمر لمدة 4 أيام.

وتستهدف الحملة تطعيم 69263 طفل بمحافظة البحر الأحمر، بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين في مصر، بغض النظر عن جنسياتهم.

وكشف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن تخصيص 240 فرقة ثابتة ومتحركة، بالإضافة للعاملين بالقطاع الصحي في المديرية والإدارات الصحية التابعة بنطاق المحافظة، لتنفيذ الحملة القومية، وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف تطعيم 69263 طفلا بمحافظة البحر الأحمر، من عمر يوم وحتى 5 سنوات، بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين في مصر، بغض النظر عن جنسياتهم، موضحا أن التطعيم آمن ومجاني لرفع مناعة الأطفال، وذلك في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأضاف أن الحملة تأتي في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

ووجه بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الفرق المتحركة والثابتة، والمجموعات المُشكلة من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين المشاركين في حملة التطعيم لتحقيق المستهدف منها.

يذكر أن «صحة البحر الأحمر» أجرت قافلة طبية علاجية للكشف وصرف العلاج لعدد 248 مواطنا، وإجراء 42 فحص معملي، و6 حالة أشعة، و32 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وذلك جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.