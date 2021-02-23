تداول 62500 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 62500 طن بضائع و350 شاحنة حيث شملت حركة الواردات 33500 طن بضائع و190شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 29000 طن بضائع و160شاحنة.

وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين Eastrn fearl وعلى متنها 31500 طن ألمونيوم قادمة من استراليا، بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى «الحرية، محبة، نما اكسبريس»، وغادرت السفينتين «أمل وأثينا»، فيما يشهد ميناء نويبع رحلات مكوكية للسفينتين «آيلة وبريدج».

كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة «شنغهاي إم»، وعلى متنها 237 سيارة بوزن 502 طن قادمة من جدة بينما تغادر السفينتين «كيف ومناسا روز إم»، وعلى متنها 10 آلاف طن أسمنت إلى اليمن.

جدير بالذكر أن هيئة موانئ البحر الأحمر أعلنت انتظام الحركة الملاحية بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية ويقوم مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية للخريطة الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وفي سياق آخر شهدت مدن البحر الأحمر استقرارا في الحالة الجوية وسطوعا للشمس واختفاء للسحب واستقرار في حركة الأمواج مع انخفاض في درجات الحرارة بعد انتهاء العاصفة التربية التي شهدتها المدينة مساء أمس.