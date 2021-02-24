منى الشاذلي تتحدث اللغة المونتنجرية مع تارا عماد.. فيديو

قالت الفنانة تارا عماد، إنها ليست مصرية بالكامل، ولكن «نصها مصري ونصها مونتنجري»، حيث إن والدتها من مونتنجرو، وهى بلد صغيرة في منطقة البلقان، إلى جوار صربيا وتعدداها حوالي 600 ألف نسمة.

وتحدثت «عماد»، في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، في برمج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، اليوم الأربعاء، ببعض الجمل بلغة والدتها، مثل: «أنا أحبك»، و«أنا جوعان»، و«هذه الفتاة جميلة جدا»، كما قالت بعض الأرقام بهذه اللغة، بينما أعادت نطق الأرقام باللغة المونتنجرية.

وأضافت «عماد»، أنها تسافر إلى مونتنجرو مرتين كل عام، وعندما سافرت أول مرة إليها انبهرت جدا نظرا لكثرة الزراعة فيها، موضحة أنه تم إطلاق هذا الاسم عليها لأن من ينظر إليها من الطائرة يراها وكأنها سوداء من كثرة الأشجار فيها.

لقاء والدها ووالدتها

ولفتت إلى أن والدتها جاءت إلى مصر بعد اندلاع الحرب هناك، وكان لها فرصة عمل في مصر، والتقت مع والدها، وتزوجا، مشيرة إلى أن والدتها سفرتها إلى بلدها الأصلي لكي تتعلم لغتهم هناك، ولكي ترى أهلها أيضا، وبالفعل تعلمت اللغة الموجودة هناك، موضحة أنها تتحدث بهذه اللغة مع والدتها باستمرار.

وتابعت أنها سعيدة بدور الأميرة ياسمين الذي أدته في مسرحية «علاء الدين»، موضحة: «طول الوقت مبسوطة ومنشكحة، وعايشة دور الأميرة قوي، والدور طبع عليا»، ولم تتخيل في حياتها إنها ستؤدي هذا الدور.

أداء أغاني مسرحية علاء الدين

وكشفت أن الأغاني الموجودة في المسرحية أدتها بصوتها، حيث حصلت على دورات في الغناء وهى صغيرة، وتمرنت على أغاني المسرحية، والأغاني بالفعل نجحت.

وأدت الفنانة تارات عماد عددا من الأغاني الخاصة بالمسرحية أثناء اللقاء، كما غنت أيضا أغنية باللغة المونتنجرية.